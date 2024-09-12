В НАТО поднимали истребители из-за российских бомбардировщиков возле Латвии

11 сентября в воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи латвийской границы были замечены четыре российских военных самолета без полетного плана и активных транспондеров, в результате чего НАТО поднимал патрульные самолеты.﻿﻿ Об этом пишет Delfi со ссылкой на информацию от Воздушных сил Латвии, сообщает Европейская правда.

Как отметили латвийские военные, были идентифицированы два истребителя Су-30СМ и два бомбардировщика Ту-22М3.

Патрульные самолеты НАТО поднялись в воздух с территории Латвии, чтобы идентифицировать и сопровождать российские самолеты.

В целом в течение первых восьми месяцев 2024 года было зафиксировано 109 случаев появления российских военных самолетов над Балтийским морем возле территориальных вод Латвии.

Напомним, 8 сентября в Латвии заявили, что в субботу на территории страны разбился российский военный беспилотник. В армии сообщили, что аппарат залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси и его сразу же заметили.

В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.

Позже представители латвийских Национальных вооруженных сил заявили, что дрон, обнаруженный накануне на востоке страны, содержал взрывчатку и использовался для атак против Украины.