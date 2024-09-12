Столтенберг уходит с поста генсека НАТО, Politico узнало, кем станет чиновник

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по окончании своих полномочий 1 октября возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.﻿ Со ссылкой на источники пишет Politico, сообщает Деловая столица.

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию после ее следующего съезда в феврале 2025 года.

Действующий руководитель форума Кристоф Гойсген занял эту должность в 2022 году.

Напомним, полномочия Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО завершаются 30 сентября.

Как сообщалось ранее, в июне премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО.