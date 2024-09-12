Столтенберг залишає посаду генсека НАТО, Politico дізналося, ким стане чиновник
Нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після закінчення своїх повноважень 1 жовтня очолить Мюнхенську конференцію з безпеки, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляють джерела видання Politico.
Столтенберг очолить Мюнхенську конференцію після її наступного з’їзду в лютому 2025 року.
Діючий керівник форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду у 2022 році.
Нагадаємо, повноваження Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО завершуються 30 вересня.
Як повідомлялося, у червні прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО.