Путин пригрозил Западу в случае разрешения Украине наносить удары вглубь РФ

Правитель России Владимир Путин заявил в четверг, что нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.﻿﻿ Со ссылкой на российский "Коммерсант", сообщает Украинская правда.

"Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято - это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине" , - заявил диктатор.

Лидер Кремля убежден, что наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не может.

По его словам, если Запад будет помогать Украине бить вглубь России, то "изменится сама суть конфликта" и Кремль будет принимать соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".