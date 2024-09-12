В МВФ рассказали, когда примут решение о новом транше для Украины
Исполнительный совет Международного валютного фонда планирует рассмотреть вопрос об утверждении результатов пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины и выделении следующего транша в ближайшие недели, сообщает Укринформ.
Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.
«Мы ожидаем, что заседание Рады состоится в ближайшие недели», - отметила представитель Фонда.
Она отметила, что в случае положительного решения Исполнительного совета МВФ Украина получит до 1,1 миллиарда долларов.
Козак также дала положительную оценку действиям украинских властей по выполнению условий программы EFF.
«Власти выполнили все количественные критерии эффективности, а также структурные ориентиры в рамках пятого обзора по состоянию на конец июня. Кроме того, были достигнуты договоренности о политике и реформах для поддержки макроэкономической стабильности во время войны», - отметила представитель Фонда.