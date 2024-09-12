В МВФ рассказали, когда примут решение о новом транше для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда планирует рассмотреть вопрос об утверждении результатов пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины и выделении следующего транша в ближайшие недели, сообщает Укринформ.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.

«Мы ожидаем, что заседание Рады состоится в ближайшие недели» , - отметила представитель Фонда.

Она отметила, что в случае положительного решения Исполнительного совета МВФ Украина получит до 1,1 миллиарда долларов.

Козак также дала положительную оценку действиям украинских властей по выполнению условий программы EFF.