В МВФ рассказали, когда примут решение о новом транше для Украины

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду планує розглянути питання щодо затвердження результатів пʼятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення наступного траншу у найближчі тижні.﻿, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями» , - зауважила представниця Фонду.

Вона зазначила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до $1,1 мільярда.

Козак також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.