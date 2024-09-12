В МВФ рассказали, когда примут решение о новом транше для Украины
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду планує розглянути питання щодо затвердження результатів пʼятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення наступного траншу у найближчі тижні., повідомляє Укрінформ.
Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями», - зауважила представниця Фонду.
Вона зазначила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до $1,1 мільярда.
Козак також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.
«Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири в межах п’ятого огляду станом на кінець червня. Крім того, було досягнуто домовленостей щодо політики та реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни», - зазначила представниця Фонду.