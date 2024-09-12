"Слугу" Куницкого обвинили в избиении прохожего - полиция Киева

В четверг, 12 сентября, в Киеве народный депутат ударил человека. Об этом проинформировала Нацполиция, сообщает Новое время.

Стражи порядка уточнили, что инцидент произошел в Печерском районе столицы. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

Пострадавший находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка.

Позже в Сети сообщили, что речь идет якобы о народном депутате от партии Слуга народа Александре Куницком.