Фестиваль в Торонто все же отменил показ фильма о российских военных
Международный кинофестиваль в Торонто решил отменить показ фильма "Россияне на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, который отбеливает воюющих в Украине российских захватчиков, сообщает Украинская правда.
"Фактически немедленно TIFF вынужден приостановить показы фильма "Россияне на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах работе фестиваля и общественной безопасности.
Хотя мы твердо стоим на своем заявлении, обнародованном вчера, это решение принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, персонала и волонтеров фестиваля", – говорится в заявлении.
Такой шаг устроители фестиваля назвали "беспрецедентным для TIFF".
Организаторы утверждают, что фильм "ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой". Они говорят, что "понимают и глубоко испытывают страдания украинского народа по причине незаконного российского вторжения".
В заявлении они также отмечают, что этот фильм должен быть показан на фестивале.
"Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно", - отметили организаторы фестиваля.
Ранее Международный кинофестиваль в Торонто решил не отменять показ фильма "Россияне на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, несмотря на протесты и призывы не демонстрировать ленту, отбеливающую воюющих в Украине российских захватчиков.
Скандал с показом фильма о российских военных
Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с воюющим в Украине российским батальоном и для нее было шоком увидеть, что это "абсолютно обычные парни с семьями, с чувством юмора".
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту картину.
Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Россиянам на войне" на тамошнем международном кинофестивале.
Украинские депутаты призвали правительство Канады не допускать пропагандистскую ленту "Россияне на войне" на фестивале.
Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, имеющая украинское происхождение, также осудила показ фильма о российских солдатах "Россияне на войне" на Международном кинофестивале в Торонто.