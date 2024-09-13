Фестиваль в Торонто все же отменил показ фильма о российских военных

Международный кинофестиваль в Торонто решил отменить показ фильма "Россияне на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, который отбеливает воюющих в Украине российских захватчиков, сообщает Украинская правда.

"Фактически немедленно TIFF вынужден приостановить показы фильма "Россияне на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах работе фестиваля и общественной безопасности.

Хотя мы твердо стоим на своем заявлении, обнародованном вчера, это решение принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, персонала и волонтеров фестиваля" , – говорится в заявлении.

Такой шаг устроители фестиваля назвали "беспрецедентным для TIFF".

Организаторы утверждают, что фильм "ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой". Они говорят, что "понимают и глубоко испытывают страдания украинского народа по причине незаконного российского вторжения".

В заявлении они также отмечают, что этот фильм должен быть показан на фестивале.

"Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно" , - отметили организаторы фестиваля.

Ранее Международный кинофестиваль в Торонто решил не отменять показ фильма "Россияне на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, несмотря на протесты и призывы не демонстрировать ленту, отбеливающую воюющих в Украине российских захватчиков.

Скандал с показом фильма о российских военных

Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с воюющим в Украине российским батальоном и для нее было шоком увидеть, что это "абсолютно обычные парни с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту картину.

Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Россиянам на войне" на тамошнем международном кинофестивале.

Украинские депутаты призвали правительство Канады не допускать пропагандистскую ленту "Россияне на войне" на фестивале.

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, имеющая украинское происхождение, также осудила показ фильма о российских солдатах "Россияне на войне" на Международном кинофестивале в Торонто.