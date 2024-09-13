Фестиваль у Торонто все ж скасував показ фільму про російських військових

Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив скасувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, який відбілює російських загарбників, що воюють в Україні, повідомляє Українська правда.

"Фактично негайно TIFF змушений призупинити покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Хоча ми твердо стоїмо на своїй заяві, яку оприлюднили вчора, це рішення ухвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей, персоналу та волонтерів фестивалю" , – йдеться у заяві.

Такий крок організатори фестивалю назвали "безпрецедентним для TIFF".

Організатори стверджують, що стрічка "у жодному разі не можна вважати російською пропагандою". Вони кажуть, що "розуміють і глибоко відчувають страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення".

У заяві вони також зазначають, що цей фільм мав бути показаний на фестивалі.

"Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми зобов'язуємося показати його, коли це буде безпечно" , – зазначили організатори фестивалю.

Раніше Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив не скасовувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, попри протести і заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Скандал з показом фільму про російських військових

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.

Українські депутати закликали уряд Канади не допускати пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" на фестивалі.

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, також засудила показ фільму про російських солдатів "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.