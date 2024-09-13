Генштаб: За сутки 143 боестолкновения, большинство на Кураховском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения, 63 штурма россияне направили на Кураховское направление, также враг интенсивно атакует Покровское направление, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара пятью КАБами по гражданской инфраструктуре.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. По общине населенного пункта Федоровка вражеская авиация нанесла удар десятью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак неподалеку Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Роботино, также нанесли авиаудары по Каменскому, Степногорску и Щербакам.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.