Минобороны Китая: Переговоры – единственный способ завершить войну в Украине

В Китае считают, что переговоры - это единственный способ для завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Пекин заявил, что "конфронтация никуда не ведет".﻿ Об этом заявил министр обороны Китая Дон Цзюнь, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров" , - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

При этом он добавил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".