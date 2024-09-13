Бывшего нардепа-регионала подозревают в уклонении от уплаты налогов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов экс-регионала, бывшему народному депутату нескольких созывов, который также являлся главой Киевской городской государственной администрации, сообщает Левый берег.

Судя по перечисленному, речь идет о Владимире Макеенко. Прессслужба ГБР и Офиса генпрокурору имени подозреваемого не сообщили.

По данным следствия, экс-нардеп в течение 2011-2018 годов получил за границей доход более чем в 378 млн гривен. Он не уплатил с них налог на доход физических лиц и военных сбор на сумму 71,4 млн. гривен.

"Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом – заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГГА – подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК) Украины)" , – говорится в сообщении ГБР.

В Офисе генпрокурора уточнили, что подозреваемый вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за рубежом сеть компаний, оформленных на него или подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Он осуществлял фактическое управление их хозяйственной деятельностью.

"Эти компании среди прочего получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечисляли на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита" , – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с конфискацией.

По данным Движения "Чесно", в прошлом году в доме и офисах Макеенко проводили обыск по делу о легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.