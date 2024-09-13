В Молдове на границе с непризнанным Приднестровьем погиб военный – Минобороны

Молдавский военнослужащий, служивший на линии разграничения сепаратистского непризнанного Приднестровья, умер в четверг при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщило в своем заявлении Министерство обороны Молдовы, сообщает Европейская правда.

В заявлении говорится, что военнослужащий "получил смертельное ранение в результате выстрела из оружия во время несения службы на посту".

Прибывшие на место врачи констатировали смерть военного. Расследованием дела занимается следственно-оперативная группа полиции.

Воин по контракту служил в Национальной армии с 2023 года.

Контингенты из Молдовы и сепаратистского Приднестровья размещены на линии так называемой зоны безопасности вдоль Днестра вместе с российскими миротворцами, находящимися там со времени короткого конфликта в 1992 году после распада Советского Союза.

Инциденты на линии разграничения происходят крайне редко. Последняя смерть военнослужащего датируется 2022 годом.