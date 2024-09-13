У Молдові на кордоні з невизнаним Придністров'ям загинув військовий – Міноборони

Молдовський військовослужбовець, який служив на лінії розмежування сепаратистського невизнаного Придністров’я, помер у четвер за нез'ясованих обставин. Про це повідомило у своїй заяві Міністерство оборони Молдови, повідомляє Європейська правда.

У заяві йдеться, що військовослужбовець "отримав смертельне поранення внаслідок пострілу з наданої зброї під час несення служби на посту".

Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть військового. Розслідуванням справи займається слідчо-оперативна група поліції.

Воїн за контрактом служив у Національній армії з 2023 року.

Контингенти з Молдови і сепаратистського Придністров'я розміщені на лінії так званої зони безпеки уздовж Дністра разом з російськими "миротворцями", які перебувають там з часу короткого конфлікту в 1992 році після розпаду Радянського Союзу.

Інциденти на лінії розмежування трапляються вкрай рідко. Остання смерть військовослужбовця датується 2022 роком.