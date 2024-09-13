FT: В Евросоюзе обсуждают продление санкций против РФ до трех лет

Лидеры стран "Большой семерки" в июне согласовали кредит в размере 50 млрд долларов для Украины под залог замороженных российских государственных активов. Однако процесс продвигается медленно.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Вашингтон требует железных гарантий, что российские активы, большинство из которых заморожены в ЕС, останутся заблокированными до выплаты репараций Россией, чтобы обойти необходимость одобрения Конгресса на выделение средств.

Сегодня Европейская комиссия представит варианты продления санкций против России на 36 месяцев или бессрочно для обсуждения с послами стран ЕС. Однако для принятия решения необходимо согласие всех 27 государств-членов.

Венгрия, в частности, может использовать этот вопрос как рычаг для влияния на распределение портфелей в новой коллегии Еврокомиссии, что уже вызывало трудности в прошлом.

ЕС должен утвердить предложения по кредиту до конца года, иначе Венгрия сможет наложить вето. Время ограничено, поскольку следующий транш кредита МВФ для Украины также зависит от получения гарантий достаточного финансирования для покрытия финансового дефицита Украины.

Некоторые чиновники ЕС считают, что опасения США по поводу продления санкций могут быть преувеличены, так как санкции действуют с 2014 года и их всегда удавалось продлить. Однако ключевым игроком в этом процессе остается Венгрия, что усложняет ситуацию.

50 млрд долларов для Украины

В июне на саммите G7 лидеры стран договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, заблокированных западными странами после начала войны.

В настоящее время обсуждаются условия предоставления кредита, включая долю каждого государства G7 в общем фонде.

Вопрос кредита для Украины стал ключевой темой переговоров министров G7 на полях саммита "Большой двадцатки" в Бразилии.