Туск ответил на угрозы Путина по возможному снятию огрганичений ударов по РФ

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил якобы втягиванием НАТО в войну против России на фоне возможного снятия ограничений на удар дальнобойным оружием по РФ. Его комментарии показывают затрудненное положение россиян на фронте, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

Туск отклонил комментарии Путина о риске эскалации, если Украине будет разрешено использовать предоставленное НАТО дальнобойное оружие для ударов по целям на территории РФ.

"Нужно очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал излишнего значения последним заявлениям президента Путина. Они скорее показывают сложное положение россиян на фронте" , - заявил Туск.

Что сказал Путин

На днях диктатор Владимир Путин для российских пропагандистов комментировал возможное снятие ограничений по использованию Украиной дальнобойного оружия. Путин заявил о якобы вовлечении НАТО в войну, если решение будет принято.

"Если это решение будет принято, это будет означать не меньше прямого участия стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине" , - сказал Путин.

Премьер-министр Британии Кир Стармер ответил на угрозы Путина. Он напомнил, что Россия начала войну, а Украина имеет право на самооборону.

Ограничения по оружию

США и Британия, передающие Украине дальнобойные ракеты, ограничивают их использование, в частности, для ударов по объектам в России. Украина призывает партнеров снять ограничение.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Ламми посетили Киев, где обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Британский премьер Кир Стармер обсудил отмену ограничений с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

По данным Politico, США и Британия могут прийти к согласию по применению дальнобойного оружия Украиной. Вероятно, соответствующее соглашение будет принято на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.