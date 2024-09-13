Министр обороны Германии допустил разрешение на удары вглубь РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о допустимости использования Украиной западного оружия для ударов по целям на территории России.﻿ Об этом сообщает Tagesschau, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В ходе выступления в Берлине Писториус отметил, что международное право не запрещает такие действия. Однако решение о том, стоит ли разрешать подобное применение, остается за странами, поставляющими оружие, добавил министр.

Писториус подчеркнул, что США и Великобритания могут быть на грани того, чтобы разрешить использование их вооружений для ударов по России.

"Партнеры, которые поставляют оружие, свободны в своих решениях" , - отметил глава оборонного ведомства.

Комментируя возможную реакцию российского диктатора Владимира Путина, который может расценить такие действия как эскалацию конфликта, Писториус заявил: "Угрозы Путина - это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным".

Разрешение бить вглубь РФ

Украина получает дальнобойные ракеты от Великобритании, США и Франции, однако удары по территории России все еще находятся под ограничениями.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

Ожидается, что в ближайшее время президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и одной из тем обсуждения станет возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории.