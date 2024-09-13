Оккупанты ударили по Шосткинскому району Сумщины: двое погибших

Сегодня утром россияне нанесли авиационный удар по Ямпольскому обществу Шосткинского района Сумской области. Об этом заявили в областной военной администрации, сообщает Левый берег.

Враг сбросил УАБы по гражданской инфраструктуре, зафиксировано 4 взрыва.

Предварительно, в результате обстрела погибли два человека, шестеро получили ранения, в том числе один ребенок.

В Офисе генпрокурора сообщили, что, в частности, погиб 60-летний мужчина, ехавший на своем автомобиле поселком.

Повреждены многоквартирные жилые дома, больница, отсутствует электроснабжение. На месте работают все необходимые службы.

Последствия атаки уточняются.