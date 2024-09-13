Окупанти вдарили по Шосткинському районі Сумщини: двоє загиблих

Сьогодні вранці росіяни завдали авіаційний удар по Ямпільський громаді Шосткинського району Сумської області. Про це заявили в обласній військовій адміністрації, повідомляє Лівий берег.

Ворог скинув КАБи по цивільній інфраструктурі, зафіксовано 4 вибухи.

Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, шестеро отримали поранення, зокрема одна дитина.

В Офісі генпрокурора повідомили, що, зокрема, загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки уточнюються.