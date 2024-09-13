Зеленский: Из РФ вернули 49 пленных, среди них – крымская татарка и Герой Украины

Украина в рамках обмена пленными вернула еще 49 граждан Украины, преимущественно военных. Также среди них крымская татарка Ление Умерова и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках обмена вернулись военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

В частности, Ление Умерова, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Еще уволили еще часть защитников и защитниц "Азовстали", а также Герой Украины и военный медик Виктор Ивчук.