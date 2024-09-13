Зеленський: З РФ повернули 49 полонених, серед них – кримська татарка та Герой України
Україна в рамках обміну полоненими повернула ще 49 громадян України, переважно військових. Також серед них кримська татарка Леніє Умерова та Герой України, військовий медик Віктор Івчук.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У рамках обміну повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.
Зокрема, Леніє Умерова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Ще звільнили ще частину захисників і захисниць "Азовсталі", а також Герой України та військовий медик Віктор Івчук.