Зеленський: З РФ повернули 49 полонених, серед них – кримська татарка та Герой України

Україна в рамках обміну полоненими повернула ще 49 громадян України, переважно військових. Також серед них кримська татарка Леніє Умерова та Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

У рамках обміну повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Зокрема, Леніє Умерова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Ще звільнили ще частину захисників і захисниць "Азовсталі", а також Герой України та військовий медик Віктор Івчук.