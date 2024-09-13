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Зеленський: З РФ повернули 49 полонених, серед них – кримська татарка та Герой України

Зеленський: З РФ повернули 49 полонених, серед них – кримська татарка та Герой України
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна в рамках обміну полоненими повернула ще 49 громадян України, переважно військових. Також серед них кримська татарка Леніє Умерова та Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

У рамках обміну повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Зокрема, Леніє Умерова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Ще звільнили ще частину захисників і захисниць "Азовсталі", а також Герой України та військовий медик Віктор Івчук.

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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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