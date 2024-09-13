Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис начала размещать в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Она направлена на американцев, у которых есть корни из Восточной Европы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Кампания, руководимая Демократическим отделом американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), будет включать рекламу в трех "сомневающихся" штатах. Это Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где проживает значительное количество населения, у которого есть корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

Во время дебатов Харрис обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, имеющим польское происхождение, заявив, что Польша может быть следующей мишенью России после Украины.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", - сказала она.

Как отмечает издание, команда Гаррис хочет привязать свою кампанию к общинам, для которых война в Украине имеет больше личного значения, чтобы убедить, что Трамп бросит Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

По данным Politico, в Пенсильвании проживает более 700 тысяч американцев польского происхождения и около 122 тысяч - украинского происхождения. В Мичигане проживает около 900 тысяч польских американцев и 40 тысяч американцев украинского происхождения, а в Висконсине - около 480 тысяч польских американцев.

В 2020 году Байден победил Трампа в Пенсильвании на 80 тысяч голосов, Мичигане - на 154 тысячи голосов и Висконсине - на 20 тысяч.

Дебаты Харрис и Трампа

Напомним, 10 сентября в США прошли вторые предвыборные дебаты. Впервые демократов представляла Камала Харрис после того, как Джо Байден вышел из гонки.

По соцопросам, Харрис победила республиканца Дональда Трампа. Демократы заявили, что хотят провести третий раунд дебатов, но в команде Трампа отказываются.