Кабмин изменил порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий
Кабинет Министров изменил порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это необходимо для имплементации законодательства Европейского Союза в области электронной идентификации, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его данным, внесены изменения в:
- порядка назначения жилищных субсидий,
- порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках,
- порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми,
- положения о реестре лиц, имеющих право на льготы,
- порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям,
- порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и ряда других постановлений КМУ.
Это необходимо для обеспечения заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.
"Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, представления документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации", - сообщил Мельничук.
Напомним, пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они назначены.