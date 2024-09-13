Нидерланды передали Украине радар для Patriot и отправят еще три установки

Нидерланды передали Украине радар для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Страна в скором времени отправит три пусковые установки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, которого цитирует De Gelderlander.

Он сообщил, что Нидерланды недавно направили Украине радар для Patriot и что вскоре будут переданы три пусковые установки.

Министр уточнил, что другие страны по-прежнему ищут другие компоненты для передачи полной системы.

"Мы все еще работаем над этим", - сказал Брекелманс, добавив, что идут переговоры с "несколькими партнерами".

В Нидерландах отметили, что Минобороны недавно проинформировали, что "союзник не будет выполнять вышеупомянутое обязательство". Какая страна отказалась от обязательств - не указывается.

Предыстория

В конце июня Министерство обороны сообщило, что Нидерланды вместе с другой страной-союзником передадут Украине полный комплекс ПВО Patriot. В Нидерландах отмечали, что готовы предоставить "основные" компоненты, а остальные части должны предоставить другие страны.

Летом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна выполнила свою миссию. Она не уточнила, какая из стран не выполнила свою часть обязательств.