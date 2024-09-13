Румыния осудила удар РФ по торговому судну в Черном море

Министерство иностранных дел Румынии осудило российский удар по торговому судну, следовавшему через Черное море в Египет и назвавшее такие действия "беспрецендентной эскалацией". Об этом говорится в заявлении МИДа страны, сообщает Европейская правда.

Как известно, Россия ударила 12 сентября по судну, перевозившему зерно в Египет из украинского порта.

"Это событие является беспрецедентной эскалацией незаконной и неоправданной войны России против Украины" , – говорится в заявлении румынского ведомства.

В МИД Румынии заявили, что преднамеренное нападение на торговое судно является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, регулирующих ведение войны на море.

В ведомстве призвали Россию прекратить какие-либо нападения на коммерческие суда и "уважать свободу судоходства, которой пользуются государства в Черном море".

Также в МИД Румынии сообщили, что министерша иностранных дел Луминица Одобеску провела разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу ситуации с региональной безопасностью, в том числе о нарушении воздушного пространства Румынии после российских атак на украинские речные порты.

Во время разговора Одобеску отметила важность постоянного внимания НАТО к развитию событий в Черном море и в регионе.

Напомним, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Власти Румынии перед тем разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – граничащих с Украиной уездов. Обломки одного из "шахедов" обнаружили накануне в Тулче.

Румынский премьер-министр Марчел Чолака заявил, что Румыния отреагировала в режиме реального времени и отслеживала ситуацию с помощью истребителей F-16, отметив, что эти беспилотники не были нацелены на румынскую территорию.

Позже стало известно, что комитет румынского Сената по обороне может обсудить изменения в законодательство, которые позволят военным сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.