В Подмосковье вспыхнул пожар на коксогазовом заводе, работников эвакуируют
В Московской области в пятницу днем, 13 сентября, вспыхнул пожар на коксогазовом заводе. Работников предприятия эвакуируют, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Как сообщают в сети, возгорание произошло на предприятии в городе Видно. Дым распространяется в сторону южных районов Москвы.
В настоящее время на заводе проводится эвакуация работников. Причина пожара неизвестна.
Пожары в России
Напомним, 10 сентября в городе Раменское Московской области дроны попали в две жилые многоэтажки. На месте прилета возникли пожары.
Также 7 сентября под Воронежем загорелся пожар на складе боеприпасов. Из-за детонации в части Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже стало известно, что это была операция СБУ.
Ранее в Тульской области РФ вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.