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ГНСУ предупредили о задержках на границе с Польшей

ГНСУ предупредили о задержках на границе с Польшей
Фото: Facebook.DPSUkraine

На контрольно-пропускном пункте Медика-Шегини в течение двух месяцев могут быть задержки с пересечением границы. Причина – ремонтные работы со стороны Польши. Об этом заявила Госпогранслужба Украины, сообщает Новое время.

В сообщении ведомства говорится, что польская сторона в пункте пропуска Медика начала работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов. По предварительным данным, работы продлятся до 12 ноября 2024 года.

В ГНСУ отметили, что такие работы могут повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств.

Пограничники просят граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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