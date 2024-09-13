ДПСУ попередили про затримки на кордоні з Польщею

На контрольно-пропускному пункті Медика-Шегині протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Причина — ремонтні роботи з боку Польщі. Про це заявила Держприкордонслужба України, повідомляє Новое время.

У повідомленні відомства йдеться про те, що польська сторона в пункті пропуску Медика розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного з навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

У ДПСУ зазначили, що такі роботи можуть спричинити ускладнення руху та більш тривалий час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.