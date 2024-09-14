Россия выпустила по Украине 76 ударных беспилотников: как отработала ПВО

В результате противовоздушного боя ночью на 14 сентября сбито 72 из 76 вражеских ударных БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два - вернулись в Россию!

По данным военных, противник атаковал 76 "Шахедами" из Курска, Ейска и Чауды.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как ранее сообщал президент, ПВО работала в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.