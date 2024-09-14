Росія випустила по Україні 76 ударних безпілотників: як відпрацювала ППО

В результаті протиповітряного бою вночі на 14 вересня збито 72 з 76 ворожих ударних БпЛА, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію!

За даними військових, противник атакував 76 "Шахедами" із Курська, Єйська та Чауди.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як раніше повідомляв президент, ППО працювала у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.