Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк Украины ввёл дополнительные валютные ограничения

Национальный банк с 10 сентября 2024 года ввел дополнительные валютные ограничения, касающиеся расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

- часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.п. НБУ установил ежемесячный лимит в размере 100 тысяч грн в эквиваленте на расчеты за рубежом для операций с МСС-кодами 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и изделия из серебра) и 5972 (магазины монет и марок);

- операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом. НБУ установил ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн в эквиваленте на операции с МСС-кодом 6513 (оплата комиссий за управление, оплата проживания и связанных с этим комиссий).

Введение подобных валютных ограничений, как считают в НБУ, позволит предотвратить непродуктивный отток капитала из страны.

2. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Всего два банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Укрэксимбанк понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 12,65 до 12,35% годовых;

на 6 месяцев – с 12,20 до 11,50% годовых;

на 9 месяцев – с 12,20 до 11,75% годовых;

на 12 месяцев – с 12,70 до 12,25% годовых.

Также Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,25 до 1,15% годовых;

на 9 месяцев - с 1,50 до 1,30% годовых;

на 12 месяцев – с 1,50 до 1,40% годовых,

при этом повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 1,25 до 1,45% годовых.

ОТП Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 10,09 до 10% годовых.

3. Банки меняют тарифы по своим картам и текущим счетам

С 11 октября 2024 года банк Глобус устанавливает для держателей карт Mastercard World Elite Contactless комиссию в размере 1,75%+75 грн на снятие наличных денежных средств в отделениях и банкоматах других банков за пределами Украины.

С 11 октября 2024 года банк Кредит Днепр вводит изменения в общие тарифы. Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте банка﻿.

4. «Novapay» запустила новую услугу для клиентов

Компания «Novapay» официально запустила услугу «Разделение оплаты». Благодаря новому сервису клиент-плательщик сможет отправить запрос друзьям, чтобы те оплатили часть своего счета.

Чтобы воспользоваться «Разделением оплаты»:

1) сделайте любую оплату от 50 грн и выберите пункт «Разделить оплату»;

2) выберите участников и сумму для каждого из них или разделите оплату поровну между всеми друзьями. Можно добавить фото чека или комментарий, чтобы друзья видели, за что платят;

3) все участники получат уведомление и смогут оплатить выставленный вами счет.

Ограничение: - сумма счета от 50 до 100 000 грн;

- разделить операцию можна в течение 30 дней с момента ее осуществления; - максимальное количество участников – 20;

- услуга доступна в следующих категориях: кафе, рестораны, кинотеатры, такси, магазины, АЗС.

Плата за использование сервиса как и комиссия за перевод средств между друзьями отсутствует.

5. Monobank добавил в приложение новую функцию

В мобильном приложении Monobank появилась новая функция – «Будущие платежи». С ее помощью можно увидеть, какие суммы и с какой карты будут списаны в ближайшие дни (завтра и послезавтра).

Для того, чтобы увидеть, какие платежи запланированы на ближайшие дни, на главной странице приложения необходимо сделать свайп вправо. При этом откроется выписка «Все операции», и в случае, если на завтра-послезавтра есть запланированные регулярные платежи (подписки, рассрочка/покупка частями и т.п.) - они будут отображены в верхней части выписки.

6. Райффайзен Банк изменил условия начисления кешбэка

Райффайзен Банк меняет условия своей программы начисления кешбэка «ЩЕ!». С 1 октября 2024 года по картам «Два Кешбэка» прекращается начисление кешбэка за расходы в счет кредитного лимита в размере 1%, а также кешбэка за погашение задолженности в размере 0,1%. Вместо этого собственники карт смогут выбирать категории в мобильном приложении MyRaif так же, как это происходит в других банках.