Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк України запровадив додаткові валютні обмеження

Національний банк з 10 вересня 2024 року запровадив додаткові валютні обмеження щодо розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків в іноземній валюті для оплати низки товарів і послуг, зокрема:

- годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, дорогоцінного каміння, монет тощо. НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном для операцій з МСС-кодами 5094 (дорогоцінне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинник, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазин );

- операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном. НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч грн в еквіваленті на операції з МСС-кодом 6513 (оплата комісій за управління, оплата проживання та пов'язаних із цим комісій).

Введення подібних валютних обмежень, як вважають у НБУ, дозволить запобігти непродуктивному відтоку капіталу з країни.

2. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Усього два банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Укрексімбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 12,65% до 12,35% річних;

на 6 місяців – з 12,20 до 11,50% річних;

на 9 місяців - з 12,20 до 11,75% річних;

на 12 місяців - з 12,70 до 12,25% річних.

Також Укрексімбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,25% до 1,15% річних;

на 9 місяців – з 1,50 до 1,30% річних;

на 12 місяців - з 1,50 до 1,40% річних,

при цьому підвищив процентну ставку за депозитами у доларах США на 6 місяців з 1,25 до 1,45% річних.

ОТП Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 10,09 до 10% річних.

3. Банки змінюють тарифи за своїми картками та поточними рахунками

З 11 жовтня 2024 року банк Глобус встановлює для власників карток Mastercard World Elite Contactless комісію у розмірі 1,75%+75 грн на зняття готівки у відділеннях та банкоматах інших банків за межами України.

З 11 жовтня 2024 року банк Кредит Дніпро запроваджує зміни до загальних тарифів. Ознайомитись з новими тарифами можна на сайті банку.

4. "Novapay" запустила нову послугу для клієнтів

Компанія «Novapay» офіційно запустила послугу «Розподіл оплати». Завдяки новому сервісу клієнт-платник зможе надіслати запит друзям, щоб ті сплатили частину свого рахунку.

Щоб скористатися «Поділом оплати»:

1) зробіть будь-яку оплату від 50 грн та виберіть пункт «Розділити оплату»;

2) виберіть учасників та суму для кожного з них або розділіть оплату порівну між усіма друзями. Можна додати фото чека або коментар, щоб друзі бачили, за що платять;

3) всі учасники отримають повідомлення та зможуть сплатити виставлений вами рахунок.

Обмеження: - Сума рахунку від 50 до 100 000 грн.;

- Розділити операцію можна протягом 30 днів з моменту її здійснення; - максимальна кількість учасників – 20;

- послуга доступна у таких категоріях: кафе, ресторани, кінотеатри, таксі, магазини, АЗС.

Плата за використання сервісу як і комісія за переказ коштів між друзями відсутня.

5. Monobank додав додаток нову функцію

У мобільному додатку Monobank з'явилася нова функція - "Майбутні платежі". З її допомогою можна побачити, які суми та з якої картки будуть списані найближчими днями (завтра та післязавтра).

Щоб побачити, які платежі заплановані на найближчі дні, на головній сторінці програми необхідно зробити свайп вправо. При цьому відкриється виписка «Всі операції», і якщо на завтра-післязавтра є заплановані регулярні платежі (підписки, розстрочка/купівля частинами тощо) - вони будуть відображені у верхній частині виписки.

6. Райффайзен Банк змінив умови нарахування кешбеку

Райффайзен Банк змінює умови своєї програми нарахування кешбеку «ЩЕ!». З 1 жовтня 2024 року за картками «Два Кешбеки» припиняється нарахування кешбеку за витрати у рахунок кредитного ліміту у розмірі 1%, а також кешбеку за погашення заборгованості у розмірі 0,1%. Натомість власники карток зможуть вибирати категорії в мобільному додатку MyRaif так само, як це відбувається в інших банках.