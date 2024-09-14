Генштаб: За сутки 138 боестолкновений, большинство атак на Кураховском направлении

Начались 934 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Оперативный свод с фронта обнародован в Генштабе ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, произвел более 4 000 обстрелов, из них 131 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Павловка, Ахтырка, Ямполь, Кисла Дубина, Новоегоровка, Бондарное, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Щербиновка, Петровка, Леонидовка, Дружба, Селидово, Воздвиженка, Белицкое, Александр Новоданиловка, Новопавловка, Николаевка, Одрадокаменка и Казацкое.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липца.

На Купянском направлении произошло 11 боеприкосновений у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку от Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боевых столкновения в районах Временного Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку от Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 43 атаки противника в сторону Украинского, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении враг десять раз наступал вблизи Екатериновки, Угледара и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях ситуация без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.