В Киевской области тревога продолжалась всю ночь: что известно о последствиях

В Киевской области фиксируют повреждения после падения обломков дронов РФ во время атаки в ночь на 14 сентября. Тревога длилась в регионе всю ночь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг не прекращает атаковать нашу область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", - рассказал он.

В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области.

"В одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль", - добавил Кравченко.

Атака РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину. В ночь на 14 сентября РФ запустила по Украине 76 дронов. В Киеве несколько раз раздавались взрывы, работала ПВО.

Причем, еще во время работы ПВО, в Оболонском районе Киева уже зафиксировали падение обломков БПЛА на территории предприятия.