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На Хмельнитчине мужчина расстрелял полицейских из автомата, есть раненые

На Хмельнитчине мужчина расстрелял полицейских из автомата, есть раненые

Во время комендантского часа, после проверки авто, мужчина из автомата Калашникова начал стрелять в правоохранителей, сообщает Деловая столица.

В Хмельнитчине в результате спецоперации КОРД задержал мужчину, который расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского, сообщила Нацполиция.

Злоумышленник выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов.

Событие произошло 14 сентября, около часа ночи, в селе Олешин. Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

"Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" засвидетельствовал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме. Правоохранители составили на водителя протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После этого проживающий водитель неподалеку, пошел домой для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", — рассказывают в полиции.
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В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены два служебных автомобиля: один экипаж, остановивший злоумышленника, другой — бойцов спецподразделения, прибывших по вызову на помощь коллегам. В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.

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