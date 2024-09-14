На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейських з автомата, є поранені

Під час комендантської години, після перевірки авто, чоловік з автомата Калашникова почав стріляти у правоохоронців, повідомляє Ділова столиця.

На Хмельниччині в результаті спецоперації КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліціянта і цивільного, поовiдомила Нацполіція.

Зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв.

Подія сталася 14 вересня, близько першої години ночі, в селі Олешин. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

"З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі. Правоохоронці склали на керманича протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліціянти відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу" , — розповідають в поліції.

В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено два службових авта: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше — бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам. В результаті проведення спецоперації бійці поліційного спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.