Премьер Британии об ударах вглубь России: в этом вопросе будет развитие

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow вглубь территории РФ еще не принято, однако намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие, сообщает Европейская правда.

Слова британского премьера приводит Politico.

Заявление Стармера прозвучало после его встречи с президентом США Джо Байденом.

Он отметил, что окончательного решения о разрешении на дальнобойные удары для Украины еще нет, но одновременно намекнул, что дальнейшее развитие событий может произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.

"Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц", – сказал британский премьер.

Стармер подчеркнул, что "это не была встреча по конкретному потенциалу", но добавил:

"Мы пришли к сильной позиции".

СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.