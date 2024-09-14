Россия атаковала энергообъект в Сумской области: есть погибший и раненые

Россия атаковала энергообъект в Сумской области в ночь на 14 сентября. Один работник погиб, еще семь были ранены, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минэнерго.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

В целом, по данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Обстрелы Сумской области

В последние недели оккупанты активизировали обстрелы Сумской области. Только за 13 сентября РФ сбросила КАБы на Ямполь, где двое людей погибли, был ранен ребенок и ударили по Ахтырке.

Кроме того, 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, 14 человек были ранены. В городе возникли серьезные проблемы со светом. Специалисты назвали ситуацию с электроснабжением критической после атаки РФ. 13 сентября в больнице скончался один из пострадавших после обстрела Конотопа.