В пятницу на позиции украинских десантников в Курской области враг бросил 14 единиц военной техники - в многочасовом бою они были разбиты, сообщает Украинская правда.

Среди российской техники - два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" Российской Федерации.

"Эта попытка прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на „отлично".

В итоге - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.

Остальные уцелевшие российские "ведовешники" набросились на пятки".