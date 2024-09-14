Українські десантники розбили на Курщині підрозділ російських ВДВ

У п’ятницю на позиції українських десантників в Курській області ворог кинув 14 одиниць військової техніки – у кількагодинному бою вони вони були розбиті, повідомляє Українська правда.

Серед російської техніки - два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" Російської Федерації.

"Ця спроба прорвати обороні позиції ЗСУ виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно".

У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.

Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами".