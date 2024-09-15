Жители Курской области сдают Силам обороны Украины кадыровцев - ЦНС
Все больше россиян, как гражданских, так и военных идут на сотрудничество с Силами обороны Украины. Жители Курщины массово сообщают о кадыровцах, потому что только так могут защититься от них. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Украинская правда.
"Так же почти за каждым результативным ударом вглубь временно оккупированных территорий стоят люди, которые предоставляют информацию о позициях ПВО, складах боеприпасов или перемещении российских подразделений", - говорится в сообщении.
В ЦНС рассказали, что 31 августа появилась новость о том, что на Курском направлении подразделения ВСУ сбили очень интересную цель - редкий разведывательно-ударный БПЛА "Орион", "такой себе российский „Байрактар" на минималках".
По данным из открытых источников, всего таких дронов было произведено до 30 штук, при чем по меньшей мере 6 было сбито (без учета Курского), уничтожение подтверждено визуально. Стоимость их не сообщается, но общие инвестиции в этот проект уже составили около $30 млн.
Производством "Орионов" занимается российское акционерное общество "Кронштадт", как они сами о себе пишут "лидер национальной беспилотной индустрии" РФ. Компания расположена в городе Санкт-Петербург, имеет офисы в Москве, и кроме "Ориона" выпускает еще несколько других беспилотников и систем для них.
По информации "Сопротивления", к уничтожению этого "Ориона" приложились сами россияне. Точнее - информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов и связан с "Кронштадтом".
Этот человек вышел на контакт с представителями определенных подразделений Сил обороны Украины и предложил предоставить данные о БПЛА, системе управления и подготовке персонала. А главное - как именно оккупанты применяют "Орионы" против наших войск.
Имея полную информацию, Воздушные Силы ВСУ смогли устроить засаду на эту редкую и дорогостоящую российскую "птичку".