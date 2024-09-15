Жителі Курської області здають Силам оборони України кадировців - ЦНС

Дедалі більше росіян, як цивільних, так і військових йдуть на співпрацю з Силами оборони України. Мешканці Курщини масово повідомляють про кадировців, бо тільки так можуть захиститися від них. ﻿﻿ З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Українська правда.

"Так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів" , - йдеться в повідомленні.

У ЦНС розповіли, що 31 серпня з’явилася новина про те, що на Курському напрямку підрозділи ЗСУ збили дуже цікаву ціль – рідкісний розвідувально-ударний БПЛА "Оріон", "такий собі російський "Байрактар" на мінімалках".

За даними з відкритих джерел, усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше 6 було збито (без урахування Курського), знищення підтверджено візуально. Вартість їх не повідомляється, але загальні інвестиції в цей проєкт вже склали близько $30 млн.

Виробництвом "Оріонів" займається російське акціонерне товариство "Кронштадт", як вони самі про себе пишуть "лідер національної безпілотної індустрії" РФ. Компанія розташована в місті Санкт-Петербург, має офіси в Москві, і крім "Оріона" випускає ще кілька інших безпілотників та систем для них.

За інформацією "Спротиву", до знищення цього "Оріона" доклалися самі росіяни. Точніше – інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із "Кронштадтом".

Ця людина вийшла на контакт із представниками певних підрозділів Сил оборони України і запропонувала надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу. А головне – як саме окупанти застосовують "Оріони" проти наших військ.

Маючи повну інформацію, Повітряні Сили ЗСУ змогли влаштувати засідку на цю рідкісну і дороговартісну російську "пташку".