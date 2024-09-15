Россияне пожаловались на атаку 29 беспилотников
Российское Минобороны заявило об атаке 29 БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны. Со ссылкой на заявление МО РФ, сообщает Украинская правда.
По словам представителей ведомства страны-агрессора, якобы все 29 беспилотники были сбиты.
Из них пятнадцать над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.