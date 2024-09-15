Росіяни поскаржилися на атаку 29 безпілотників

Російське Міноборони заявило про атаку 29 БПЛА літакового типу по об'єктах на території країни.﻿﻿ З посиланням на заяву МО РФ, повідомляє Українська правда.

За словами представників відомства країни-агресора, нібито всі 29 безпілотників було збито.

З них п'ятнадцять над територією Брянської області; п'ять - над Курською областю; чотири - над Смоленською областю; два - над Орловською областю і по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької, і Ростовської областей.