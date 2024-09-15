ПВО сбила одну ракету и десять "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 15 сентября Силы противовоздушной обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и десять ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщают Воздушные силы.

Всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.

Также РФ запустила по Одесской области две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл., а также атаковала 14 ударными БпЛА типа Shahed из районов Курска – РФ и Чауда – Крым.

Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 вражеских БПЛА в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.