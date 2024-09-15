США и Британия обеспокоены, что РФ раскрывает Ирану ядерные секреты - СМИ

США и Британия все больше обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить Тегеран к созданию ядерного оружия.﻿ Со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

По словам неназванных западных чиновников, знакомых с этим вопросом, Кремль в последние месяцы активизировал сотрудничество с Ираном в связи с его амбициями получить ядерное оружие.

Эти события обсуждали чиновники США и Великобритании в Вашингтоне на этой неделе, когда премьер-министр Кир Стармер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме. Они описали развитие событий как вызывающее беспокойство, а также подчеркнули эскалацию военных связей между Россией и Ираном.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, администрация Байдена остается глубоко обеспокоенной ядерной деятельностью Ирана. Байден четко дал понять, что США готовы использовать все элементы национальной власти, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана, заявил спикер в субботу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Лондон предположил, что Россия обменивается с Тегераном ядерными технологиями, заявив, что Москва получила партию иранских баллистических ракет Fath-360.

"Со своей стороны, Россия делится технологиями, которые ищет Иран – это улица с двусторонним движением – в том числе по ядерным вопросам, а также некоторой космической информацией" , – сказал Блинкен.

Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми во время переговоров в Лондоне согласились, что "ядерная программа Ирана никогда не была настолько продвинутой", – говорится в совместном заявлении Государственного департамента США, опубликованном в субботу.

Иран настаивает на том, что не стремится производить ядерное оружие, хотя есть опасения, что он может создать его в ответ на эскалацию напряженности в отношениях с Израилем.