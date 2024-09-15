Буданов рассказал, когда РФ хочет завершить войну и назвал причины

В 2025 году в России начнутся финансово-экономические проблемы и недобор в армию. В Кремле считают рубежом войны лето-вторую половину 2025 года или начало 2026 года. Об этом во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Корреспондент.

По его словам, экономический спад в России уже "болезнен и ощутим", однако они борятся с его последствиями.

"Но это далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в периоде лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны ", – сказал Буданов.

Он отметил, что именно летом 2025 года россияне столкнутся с недобором в армию. Перед руководством государства-агрессора встанет дилемма, или объявлять мобилизацию, или уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть критически.

Также, по словам Буданова, россиянам крайне важно завершить активные боевые действия до конца 2025 или начала 2026 года.