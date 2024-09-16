Байден отреагировал на вторую попытку покушения на Трампа

В воскресенье на кандидата в президенты США Дональда Трампа, возможно, было совершено второе покушение. Действующий президент Джо Байден отреагировал и поручил властям задействовать все ресурсы для защиты политика.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

"Моя команда проинформировала меня о том, что федеральные правоохранительные органы расследуют сегодня возможную попытку убийства бывшего президента Трампа. Подозреваемый находится под стражей" , - сообщил Байден.

Президент США заявил, что высоко оценивает работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности экс-президента Америки и его окружения.

"Я рад, что бывший президент не пострадал" , - сказал Байден.

Он сообщил, что сейчас ведется активное расследование инцидента и правоохранительные органы собирают больше подробностей о том, что произошло.

Байден подчеркнул, что уже много раз говорил о том, что в США не место политическому или какому-либо насилию. Поэтому поручил продолжать защиту Трампа.