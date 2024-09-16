В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 060 оккупантов, 3 танка, 8 ББМ и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Генштаб в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 634 860 (+1 060) человек,

танков – 8 683 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 17 071 (+8) ед,

артиллерийских систем – 18 123 (+14) ед,

РСЗО – 1 187 (+1) ед,

средств ПВО – 947 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 263 (+29) ед,

крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 712 (+28) ед,

специальной техники – 3 090 (+6) ед.

Данные уточняются.