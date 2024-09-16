В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 060 оккупантов, 3 танка, 8 ББМ и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Генштаб в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 634 860 (+1 060) человек,
- танков – 8 683 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 17 071 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 18 123 (+14) ед,
- РСЗО – 1 187 (+1) ед,
- средств ПВО – 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 263 (+29) ед,
- крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 712 (+28) ед,
- специальной техники – 3 090 (+6) ед.
Данные уточняются.