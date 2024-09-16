У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 060 окупантів, 3 танки, 8 ББМ та 14 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це пише Генштаб у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 634 860 (+1 060) осіб,
- танків – 8 683 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 17 071 (+8) од,
- артилерійських систем – 18 123 (+14) од,
- РСЗВ – 1 187 (+1) од,
- засобів ППО – 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 263 (+29) од,
- крилатих ракет – 2 592 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 712 (+28) од,
- спеціальної техніка – 3 090 (+6) од.
Дані уточнюються.