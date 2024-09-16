У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 060 окупантів, 3 танки, 8 ББМ та 14 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це пише Генштаб у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 634 860 (+1 060) осіб,

танків – 8 683 (+3) од,

бойових броньованих машин – 17 071 (+8) од,

артилерійських систем – 18 123 (+14) од,

РСЗВ – 1 187 (+1) од,

засобів ППО – 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 263 (+29) од,

крилатих ракет – 2 592 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 712 (+28) од,

спеціальної техніка – 3 090 (+6) од.

Дані уточнюються.